Snage SAD napale iranske brodove koji su postavljali pomorske mine u Ormuskom moreuzu

Iran je počeo da postavlja mine u Ormuskom moreuzu, najvažnijoj energetskoj tački na svetu kroz koju se transportuje oko petina svetske sirove nafte, rekle su televiziji CNN dve osobe upoznate sa izveštajima američkih obaveštajnih službi.

Oni su naveli da to još nije u velikom obimu, jer je poslednjih dana postavljeno nekoliko desetina mina, ali su istakli da Iran i dalje ima 80 do 90 odsto svojih malih minopostavljača, tako da bi relativno brzo mogli da postave stotine mina u moreuzu. Iranski korpus islamske revolucionarne garde, koji sada potpuno kontroliše moreuz, ima mogućnost da rasporedi veliki broj brodova za postavljanje mina, navodi CNN. Tim povodom reagovao je i američki predsednik Donald