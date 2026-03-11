Surovo šutersko veče tandema Dorsi – Piters: Olimpijakos na 2. mestu u Evroligi

Košarkaši Olimpijakosa savladali su kao gosti Pariz rezultatom 104:87 (33:22, 30:33, 24:16, 17:16) u unapred odigranoj utakmici 34. kola Evrolige.

Atinjani su već u prvoj četvrtini stigli do dvocifrene prednosti (33:22). Sjajno šutersko veče su imali Alek Piters i Tajler Dorsi koji su u uvodnoj deonici pogodili zajedno sedam trojki. Piters je bio nepogrešiv 4/4, dok je Amerikanac sa pasošem Grčke ubacio tri šuta sa distance iz četiri pokušaja. Pitanje pobednika je rešeno u trećem kvartalu. Olimpijakos se u finišu ovog dela igre odvojio na plus 18, 87:69 i utisak je da se izostanak Saše Vezenkova i Tomasa