(VIDEO) Partija života doskorašnjeg pleja Partizana: Kameron Pejn pogodio osam trojki iz osam pokušaja za trijumf Filadelfije

Danas pre 2 sata  |  N. R.
(VIDEO) Partija života doskorašnjeg pleja Partizana: Kameron Pejn pogodio osam trojki iz osam pokušaja za trijumf Filadelfije…

Doskorašnji plejmejker Partizana Kameron Pejn pružio je partiju života u trijumfu Filadelfije nad Memfisom 139:129 (32:32, 36:39, 30:33, 41:25).

Plejmejker Seventisiksersa je kao rezervista proveo 30 minuta na terenu i zabeležio 32 poena (rekord karijere) uz 10 asistencija. Pejnova statistika je izgledala savršeno – ubacio je svih osam šuteva za tri poena, a ruka mu nije drhtala ni sa linije za slobodna bacanja (6/6). Imao je samo jedan promašaj za dva poena iz dva pokušaja. Filadelfija je igrala bez Džoela Embida, Tajrisa Maksija i Pola Džordža, ali je Pejn preuzeo odgovornost i bio najzaslužniji za pobedu
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Koliko zarađuje Luka Dončić? Život mu se okrenuo naglavačke, ostao bez 50 miliona i čeka rekord

Koliko zarađuje Luka Dončić? Život mu se okrenuo naglavačke, ostao bez 50 miliona i čeka rekord

Mondo pre 47 minuta
Luka Dončić potvrdio raskid sa Anamarijom Goltes: "Borim se za starateljstvo nad ćerkama"

Luka Dončić potvrdio raskid sa Anamarijom Goltes: "Borim se za starateljstvo nad ćerkama"

B92 pre 2 sata
Nekadašnji ljubimac grobara posle najboljeg meča u NBA ligi! Pejn zbog Partizana do suza doveo novinare! (video)

Nekadašnji ljubimac grobara posle najboljeg meča u NBA ligi! Pejn zbog Partizana do suza doveo novinare! (video)

Večernje novosti pre 2 sata
"Napraviće mi pakao od života": Ovo je Dončić rekao čim je verenica zvala policiju u porodilište

"Napraviće mi pakao od života": Ovo je Dončić rekao čim je verenica zvala policiju u porodilište

Mondo pre 3 sata
Amerikanci nasmejali Pejna kad su spomenuli Partizan: Istorijska noć i rekord karijere, imao je samo jedno da poruči

Amerikanci nasmejali Pejna kad su spomenuli Partizan: Istorijska noć i rekord karijere, imao je samo jedno da poruči

Mondo pre 3 sata
"Uh... napraviće mi pakao od života..." Dončićeve reči koje tek sada odzvanjaju: Dobio ćerku, prošao dramu sa policijom i…

"Uh... napraviće mi pakao od života..." Dončićeve reči koje tek sada odzvanjaju: Dobio ćerku, prošao dramu sa policijom i verenicom u porodilištu, a onda...

Kurir pre 3 sata
Anamaria ipak nije obrisala sve fotografije sa Lukom! Ima ih nekoliko, a one mnogo govore: Emotivna poruka Dončićeve verenice…

Anamaria ipak nije obrisala sve fotografije sa Lukom! Ima ih nekoliko, a one mnogo govore: Emotivna poruka Dončićeve verenice pokazuje koliko su se voleli

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanFiladelfija

Sport, najnovije vesti »

Ministar sporta Irana: Ne postoje uslovi pod kojima možemo da učestvujemo na Svetskom prvenstvu u fudbalu

Ministar sporta Irana: Ne postoje uslovi pod kojima možemo da učestvujemo na Svetskom prvenstvu u fudbalu

Danas pre 37 minuta
Sport u dubokoj krizi: Posle vaterpolista i rukometaša, sada i Radnički istupio iz takmičenja

Sport u dubokoj krizi: Posle vaterpolista i rukometaša, sada i Radnički istupio iz takmičenja

Zrenjaninski pre 42 minuta
Siner već u četvrtfinalu – Alkaras posle preokreta zakazao susret sa Rudom

Siner već u četvrtfinalu – Alkaras posle preokreta zakazao susret sa Rudom

Vesti online pre 17 minuta
Dobre vesti za Blagojevića: Vratio se talentovani ofanzivac!

Dobre vesti za Blagojevića: Vratio se talentovani ofanzivac!

Hot sport pre 17 minuta
Šmekerski potez: Stanković obradovao igrače!

Šmekerski potez: Stanković obradovao igrače!

Hot sport pre 42 minuta