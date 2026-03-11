(VIDEO) Partija života doskorašnjeg pleja Partizana: Kameron Pejn pogodio osam trojki iz osam pokušaja za trijumf Filadelfije…

Doskorašnji plejmejker Partizana Kameron Pejn pružio je partiju života u trijumfu Filadelfije nad Memfisom 139:129 (32:32, 36:39, 30:33, 41:25).

Plejmejker Seventisiksersa je kao rezervista proveo 30 minuta na terenu i zabeležio 32 poena (rekord karijere) uz 10 asistencija. Pejnova statistika je izgledala savršeno – ubacio je svih osam šuteva za tri poena, a ruka mu nije drhtala ni sa linije za slobodna bacanja (6/6). Imao je samo jedan promašaj za dva poena iz dva pokušaja. Filadelfija je igrala bez Džoela Embida, Tajrisa Maksija i Pola Džordža, ali je Pejn preuzeo odgovornost i bio najzaslužniji za pobedu