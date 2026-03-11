Merc „žali“, ali nema ništa od povratka na atomsku energiju

Dojče vele pre 2 sata
Merc „žali“, ali nema ništa od povratka na atomsku energiju

Ursula fon der Lajen sa čela Evropske komisije najavljuje više nuklearne energije u EU. Ali, u svojoj partiji, CDU, i svojoj zemlji, Nemačkoj, nema podršku za tu ideju. Zašto Nemačka neće da oživi reaktore?

Opet više nuklearne energije u Evropi? Za to se zalaže šefica Evropske komisije Ursula fon der Lajen. Ona je na nuklearnom samitu kod Pariza početkom sedmice kao „stratešku grešku“ opisala okretanje leđa atomskoj energiji u pojedinim državama Evropske unije. Hvalila je tu energiju kao pouzdanu, povoljnu i uz male emisije štetnih gasova. Fon der Lajen je najavila finansijsku pomoć EU za izgradnju nuklearnih centrala. Za šeficu Evropske komisije se tako zatvara i
Otvori na dw-world.de

Povezane vesti »

„To bi bila strateška greška“: Fon der Lajen o korišćenju ruskog goriva

„To bi bila strateška greška“: Fon der Lajen o korišćenju ruskog goriva

Danas pre 11 minuta
Fon der Lajen: EU bi napravila istorijsku grešku ako bi se zbog rata na Bliskom istoku vratila ruskim fosilnim gorivima

Fon der Lajen: EU bi napravila istorijsku grešku ako bi se zbog rata na Bliskom istoku vratila ruskim fosilnim gorivima

N1 Info pre 1 sat
Evropa vraća nuklearnu energiju u centar strategije

Evropa vraća nuklearnu energiju u centar strategije

Biznis i finansije pre 1 sat
Fon der Lajen: Evropa bi napravila stratešku grešku ako bi se vratila ruskim fosilnim gorivima

Fon der Lajen: Evropa bi napravila stratešku grešku ako bi se vratila ruskim fosilnim gorivima

Euronews pre 1 sat
Fon der Lajen: Povratak ruskim energentima bila bi strateška greška

Fon der Lajen: Povratak ruskim energentima bila bi strateška greška

NIN pre 3 sata
"Povratak ruskim energentima bila bi strateška greška!" Fon der Lajen: Pripremamo opcije za snižavanje cena energije

"Povratak ruskim energentima bila bi strateška greška!" Fon der Lajen: Pripremamo opcije za snižavanje cena energije

Blic pre 3 sata
Fon der Lajen: Povratak ruskim energentima bila bi strateška greška

Fon der Lajen: Povratak ruskim energentima bila bi strateška greška

Radio 021 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaEUNemačkaEvropska komisijaPariz

Svet, najnovije vesti »

BLOG UŽIVO: Izrael gađao stambenu zgradu u Bejrutu, tri teretna broda pogođena u Ormuskom moreuzu, Teheran poziva region da…

BLOG UŽIVO: Izrael gađao stambenu zgradu u Bejrutu, tri teretna broda pogođena u Ormuskom moreuzu, Teheran poziva region da otkrije položaje američkih i izraelskih snaga

Insajder pre 10 minuta
uživo Ranjen novi ajatolah, Iran preti odmazdom: Gađani brodovi u Ormuskom moreuzu, Teheran napada američke vojne baze

uživo Ranjen novi ajatolah, Iran preti odmazdom: Gađani brodovi u Ormuskom moreuzu, Teheran napada američke vojne baze

NIN pre 10 minuta
Sijarto: Evropi prete najveći energetski poremećaji zbog rata u Iranu

Sijarto: Evropi prete najveći energetski poremećaji zbog rata u Iranu

RTV pre 1 minut
Automobil udario u ogradu Bele kuće, na mestu incidenta velike policijske snage

Automobil udario u ogradu Bele kuće, na mestu incidenta velike policijske snage

N1 Info pre 11 minuta
(BLOG) Razjašnjeno gde je novi vrhovni vođa Irana, teretni brodovi pogođeni u Ormuskom moreuzu, Iran najavio napade na banke

(BLOG) Razjašnjeno gde je novi vrhovni vođa Irana, teretni brodovi pogođeni u Ormuskom moreuzu, Iran najavio napade na banke

N1 Info pre 10 minuta