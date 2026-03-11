Merc „žali“, ali nema ništa od povratka na atomsku energiju

Ursula fon der Lajen sa čela Evropske komisije najavljuje više nuklearne energije u EU. Ali, u svojoj partiji, CDU, i svojoj zemlji, Nemačkoj, nema podršku za tu ideju. Zašto Nemačka neće da oživi reaktore?

Opet više nuklearne energije u Evropi? Za to se zalaže šefica Evropske komisije Ursula fon der Lajen. Ona je na nuklearnom samitu kod Pariza početkom sedmice kao „stratešku grešku“ opisala okretanje leđa atomskoj energiji u pojedinim državama Evropske unije. Hvalila je tu energiju kao pouzdanu, povoljnu i uz male emisije štetnih gasova. Fon der Lajen je najavila finansijsku pomoć EU za izgradnju nuklearnih centrala. Za šeficu Evropske komisije se tako zatvara i