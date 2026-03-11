Dve decenije od smrti predsednika SRJ i Srbije, Slobodana Miloševića

Euronews pre 7 minuta  |  Autor: Tanjug
Dve decenije od smrti predsednika SRJ i Srbije, Slobodana Miloševića

Slobodan Milošević, centralna ličnost srpske politike poslednje decenije 20. veka, dugogodišnji predsednik Srbije i potom Savezne Republike Jugoslavije, umro je pre 20 godina, 11. marta 2006. u pritvorskoj jedinici Tribunala za bivšu Jugoslaviju u Ševeningenu, u Hagu.

U sam vrh političkog života u Srbiji dospeo je maja 1986. kada je izbio na čelnu poziciju partije, Saveza komunista, u svojstvu predsednika Predsedništva Centralnog komiteta partije, da bi neprikosnovena prva ličnost Srbije postao posle Osme sednice CK SK Srbije 23/24. septembra naredne 1987. godine. Prethodno, posle posete Kosovu aprila te godine, kada je nastojao da pomogne smirivanju prilika na Kosovu i Metohiji, zapaženo je njegovo obraćanje u Kosovu Polju.
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Danas 20 godina od smrti Slobodana Miloševića

Danas 20 godina od smrti Slobodana Miloševića

Nova pre 3 minuta
Danas 20 godina od smrti bivšeg predsednika Srbije i SRJ Slobodana Miloševića

Danas 20 godina od smrti bivšeg predsednika Srbije i SRJ Slobodana Miloševića

N1 Info pre 27 minuta
Dve decenije od smrti Slobodana Miloševića

Dve decenije od smrti Slobodana Miloševića

Bujanovačke pre 22 minuta
Od studenta iz Požarevca do haškog optuženika: Uspon i pad Slobodana Miloševića, jedna rečenica ga lansirala na vrh!

Od studenta iz Požarevca do haškog optuženika: Uspon i pad Slobodana Miloševića, jedna rečenica ga lansirala na vrh!

Mondo pre 57 minuta
Danas 20 godina od smrti Slobodana Miloševića

Danas 20 godina od smrti Slobodana Miloševića

Radio 021 pre 18 minuta
Na današnji dan: Umrli Dragan Nikolić i Slobodan Milošević, Krim proglasio nezavisnost

Na današnji dan: Umrli Dragan Nikolić i Slobodan Milošević, Krim proglasio nezavisnost

Radio 021 pre 58 minuta
Vremeplov: Kongres SAD usvojio "Zakon o zajmu i najmu"

Vremeplov: Kongres SAD usvojio "Zakon o zajmu i najmu"

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Slobodan MiloševićKosovoHagMetohijaKosovo i MetohijaPredsednik SrbijeJugoslavijaSRJ

Društvo, najnovije vesti »

Danas 20 godina od smrti Slobodana Miloševića

Danas 20 godina od smrti Slobodana Miloševića

Nova pre 3 minuta
Porast temperature i više oblaka: Kratkotrajni pljuskovi u pojedinim delovima Srbije

Porast temperature i više oblaka: Kratkotrajni pljuskovi u pojedinim delovima Srbije

Euronews pre 3 minuta
Danas 20 godina od smrti bivšeg predsednika Srbije i SRJ Slobodana Miloševića

Danas 20 godina od smrti bivšeg predsednika Srbije i SRJ Slobodana Miloševića

N1 Info pre 27 minuta
Zašto predsednik Vučić kritikuje rezultate dualnog obrazovanja?

Zašto predsednik Vučić kritikuje rezultate dualnog obrazovanja?

Danas pre 38 minuta
Jedino je Vučić – Vučić

Jedino je Vučić – Vučić

Danas pre 58 minuta