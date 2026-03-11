Lista studenata i građana „Bor, naša odgovornost“ pozvali na skup „Budi glas promene“

Glas Zaječara pre 3 sata  |  Izvor: Ist media
Lista studenata i građana „Bor, naša odgovornost“ pozvali na skup „Budi glas promene“

Neformalna grupa studenata iz Bora pozvala je građane na skup „Budi glas promene“ koji će biti održan u subotu, 14. marta, u 16 časova ispred Doma kulture, piše Ist media.

Poziv na okupljanje objavljen je na društvenim mrežama, uz poruku Svaka promena počinje jednim glasom. Ne čekaj promenu, budi njen glas. Kako je navedeno, na skup pozivaju studenti u blokadi, a organizuje ga izborna lista „Bor, naša odgovornost – lista studenata i građana Bora. Organizatori su najavili da će na skupu biti govornika, ali da će njihova imena, kao i detaljan plan i program okupljanja, biti naknadno objavljeni. U objavi na društvenim mrežama poručuju i
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

INTERVJU Raša Nedeljkov o lažnim SNS listama na lokalnim izborima i kriterijumima na osnovu kojih se mogu prepoznati

INTERVJU Raša Nedeljkov o lažnim SNS listama na lokalnim izborima i kriterijumima na osnovu kojih se mogu prepoznati

Nova pre 4 minuta
Kopiranje imena studentskih listi, manjinske stranke bez manjina – šta sve očekuje građane na glasačkim listićima?

Kopiranje imena studentskih listi, manjinske stranke bez manjina – šta sve očekuje građane na glasačkim listićima?

Mašina pre 39 minuta
Studentska lista u Kuli protiv naprednjaka i fantomskih lista: „Uprkos pokušaju zbunjivanja glasača, stvorila se referendumska…

Studentska lista u Kuli protiv naprednjaka i fantomskih lista: „Uprkos pokušaju zbunjivanja glasača, stvorila se referendumska atmosfera“

Danas pre 19 minuta
Izborna komisija potvrdila četiri liste u Bajinoj Bašti, još dve čekaju verifikaciju

Izborna komisija potvrdila četiri liste u Bajinoj Bašti, još dve čekaju verifikaciju

RTS pre 1 sat
Proglašeno sedam Žujovićevih lista

Proglašeno sedam Žujovićevih lista

Danas pre 1 sat
Studenti 14. marta organizuju skupove u 9 gradova i opština

Studenti 14. marta organizuju skupove u 9 gradova i opština

Pressek pre 3 sata
Dejan Žujović objašnjava otkud njegovi Srpski liberali na lokalnim izborima

Dejan Žujović objašnjava otkud njegovi Srpski liberali na lokalnim izborima

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BorIzborna listastudentiprotest

Politika, najnovije vesti »

“Lokalni izbori će pokazati da li je studentski put jedini ili će tu iluziju razbiti”: Kako će grupisanje opozicije na lokalu…

“Lokalni izbori će pokazati da li je studentski put jedini ili će tu iluziju razbiti”: Kako će grupisanje opozicije na lokalu uticati na rezultate?

Danas pre 4 minuta
INTERVJU Raša Nedeljkov o lažnim SNS listama na lokalnim izborima i kriterijumima na osnovu kojih se mogu prepoznati

INTERVJU Raša Nedeljkov o lažnim SNS listama na lokalnim izborima i kriterijumima na osnovu kojih se mogu prepoznati

Nova pre 4 minuta
Snajperima ubili 118 srpske dece: U Istočnom Sarajevu obeležen Dan sećanja na stradanje dečaka i devojčica iz Srpskog Sarajeva…

Snajperima ubili 118 srpske dece: U Istočnom Sarajevu obeležen Dan sećanja na stradanje dečaka i devojčica iz Srpskog Sarajeva

Večernje novosti pre 4 minuta
Kopiranje imena studentskih listi, manjinske stranke bez manjina – šta sve očekuje građane na glasačkim listićima?

Kopiranje imena studentskih listi, manjinske stranke bez manjina – šta sve očekuje građane na glasačkim listićima?

Mašina pre 39 minuta
SRCE: SNS zloupotrebljava maloletnike u predizbornoj kampanji u Lučanima

SRCE: SNS zloupotrebljava maloletnike u predizbornoj kampanji u Lučanima

Danas pre 1 sat