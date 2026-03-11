Lista studenata i građana „Bor, naša odgovornost“ pozvali na skup „Budi glas promene“

Neformalna grupa studenata iz Bora pozvala je građane na skup „Budi glas promene“ koji će biti održan u subotu, 14. marta, u 16 časova ispred Doma kulture, piše Ist media.

Poziv na okupljanje objavljen je na društvenim mrežama, uz poruku Svaka promena počinje jednim glasom. Ne čekaj promenu, budi njen glas. Kako je navedeno, na skup pozivaju studenti u blokadi, a organizuje ga izborna lista „Bor, naša odgovornost – lista studenata i građana Bora. Organizatori su najavili da će na skupu biti govornika, ali da će njihova imena, kao i detaljan plan i program okupljanja, biti naknadno objavljeni. U objavi na društvenim mrežama poručuju i