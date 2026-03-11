Đoković video ono što Cicipas nije: Novak „uhvatio“ protivnika u prevari, sudija odmah reagovao!

Hot sport pre 1 sat
Đoković video ono što Cicipas nije: Novak „uhvatio“ protivnika u prevari, sudija odmah reagovao!

Protivnik omeo Cicipasa! Jedan zanimljiv i pomalo kontroverzan trenutak obeležio je meč dublova na turniru u Indijan Velsu, u kojem je učestvovao i Novak Đoković.

Spor se dogodio tokom jedne razmene, kada je srpski teniser reagovao i zatražio proveru sporne situacije. Đoković je smatrao da je Artur Rinderkneš omeo Stefanosa Cicipasa u trenutku kada se grčki teniser spremao da izvede smeč. Na snimku se vidi kako francuski igrač maše reketom dok Cicipas pokušava da završi poen, nakon čega lopta završava u autu. Zbog toga je Đoković zatražio video proveru od sudije, koji je još jednom pogledao sporni detalj i na kraju dodelio
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

UŽIVO: Šok za Tobdžije: Pogledajte gol Bajera u Arsenalovom stilu

UŽIVO: Šok za Tobdžije: Pogledajte gol Bajera u Arsenalovom stilu

Sport klub pre 18 minuta
Bajer šokirao Arsenal njegovim najjačim oružjem

Bajer šokirao Arsenal njegovim najjačim oružjem

Nova pre 17 minuta
UŽIVO Raja spasio Arsenal, pa kapitulirao - Bajer vodi!

UŽIVO Raja spasio Arsenal, pa kapitulirao - Bajer vodi!

B92 pre 18 minuta
UŽIVO Redovni sudar titana u Madridu; Čelsi izaziva prvaka Evrope

UŽIVO Redovni sudar titana u Madridu; Čelsi izaziva prvaka Evrope

B92 pre 8 minuta
Derbi Reala i Sitija u osmini finala, poznati sastavi (RTS 1, 21.00)

Derbi Reala i Sitija u osmini finala, poznati sastavi (RTS 1, 21.00)

RTS pre 23 minuta
(Video) Kontroverzni detalj: Đoković se žalio na rivala u toku dubl meča

(Video) Kontroverzni detalj: Đoković se žalio na rivala u toku dubl meča

Dnevnik pre 53 minuta
Karlos Alkaraz: „Dosadilo mi je da svaki meč igram protiv Rodžera Federera“

Karlos Alkaraz: „Dosadilo mi je da svaki meč igram protiv Rodžera Federera“

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićGrčkaIndijan Vels

Sport, najnovije vesti »

Veljko Paunović uneo veliku novinu

Veljko Paunović uneo veliku novinu

Danas pre 3 minuta
Islanđanke pružile jak otpor samo tokom prvog poluvremena: Košarkašice Srbije ubedljivo slavile u Novom Sadu

Islanđanke pružile jak otpor samo tokom prvog poluvremena: Košarkašice Srbije ubedljivo slavile u Novom Sadu

Danas pre 28 minuta
Janakopulos našao zamenu za Bodirogu pod svodovima OAKA arene

Janakopulos našao zamenu za Bodirogu pod svodovima OAKA arene

Danas pre 1 sat
Ministar unutrašnjih poslova Australije potvrdio da je Iranka koja je odustala od azila otkrila tajnu lokaciju tamošnjim…

Ministar unutrašnjih poslova Australije potvrdio da je Iranka koja je odustala od azila otkrila tajnu lokaciju tamošnjim vlastima

Danas pre 1 sat
Predstavnici FK i KK Partizan nisu prisustvovali sednici Skupštine JSD Partizan

Predstavnici FK i KK Partizan nisu prisustvovali sednici Skupštine JSD Partizan

Danas pre 2 sata