Ništa nije važnije od dece: Dončić priznao da je veridba raskinuta – sada se bori za starateljstvo!

Hot sport pre 15 minuta
Ništa nije važnije od dece: Dončić priznao da je veridba raskinuta – sada se bori za starateljstvo!

Dončić i Anamarija krenuli različitim putevima – sada se bore za starateljstvo! Najpoznatiji slovenački košarkaš Luka Dončić i njegova verenica Anamarija Goltes, sa kojom ima dve ćerke, više nisu zajedno.

Nakon što je Anamarija početkom decembra donela na svet njihovu drugu ćerkicu, odlučila je da distancira Dončića, a sada se njih dvoje nalaze u pravnoj borbi oko starateljstva nad decom. Slovenački as potvrdio je istinitost glasina u saopštenju za ESPN: – „Volim svoje kćerke više od svega i činim sve što mogu da budu sa mnom u SAD tokom sezone, ali to nije bilo moguće, pa sam nedavno doneo tešku odluku da prekinem veridbu. Sve što radim je za sreću mojih kćerki i
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Noć za pamćenje zvezde Majamija Bema Adebaja uz rekord karijere

Noć za pamćenje zvezde Majamija Bema Adebaja uz rekord karijere

Danas pre 35 minuta
Kad zablistaš posle razvoda - Parker, Pejn i Tajrik cvetaju, da li je bilo do Partizana?

Kad zablistaš posle razvoda - Parker, Pejn i Tajrik cvetaju, da li je bilo do Partizana?

Sportske.net pre 19 minuta
Čovek je ubacio 83 poena - da, dobro ste videli 83 poena! Pogledajte kako je Jovićev saigrač srušio rekord legendarnog Kobija…

Čovek je ubacio 83 poena - da, dobro ste videli 83 poena! Pogledajte kako je Jovićev saigrač srušio rekord legendarnog Kobija! (video)

Kurir pre 25 minuta
Ko je misteriozna Dončićeva verenica: Zvala policiju kad je Luka hteo da odvede dete, zbog prevare ga ostavila i sada o borbi…

Ko je misteriozna Dončićeva verenica: Zvala policiju kad je Luka hteo da odvede dete, zbog prevare ga ostavila i sada o borbi za starateljstvo svi pišu

Nova pre 4 minuta
Ovako je Jovićev saigrač ispisao istoriju NBA i oborio rekord Kobija - u prvoj četvrtini već imao 31 poen, nije stao do kraja…

Ovako je Jovićev saigrač ispisao istoriju NBA i oborio rekord Kobija - u prvoj četvrtini već imao 31 poen, nije stao do kraja utakmice VIDEO

Nova pre 29 minuta
"Niko neće pamtiti slobodna bacanja"; "Embid je to uradio za tri četvrtine" VIDEO

"Niko neće pamtiti slobodna bacanja"; "Embid je to uradio za tri četvrtine" VIDEO

B92 pre 9 minuta
Spolstra: "Nisam se usudio da izvedem Adebaja iz igre" VIDEO

Spolstra: "Nisam se usudio da izvedem Adebaja iz igre" VIDEO

B92 pre 9 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Košarka

Sport, najnovije vesti »

Predsednik FIFA: Tramp kaže da je Iran dobrodošao na Svetsko prvenstvo 2026.

Predsednik FIFA: Tramp kaže da je Iran dobrodošao na Svetsko prvenstvo 2026.

Insajder pre 9 minuta
Noć za pamćenje zvezde Majamija Bema Adebaja uz rekord karijere

Noć za pamćenje zvezde Majamija Bema Adebaja uz rekord karijere

Danas pre 35 minuta
Snoubord klub „Stara planina“ doneo 10 medalja sa Državnog prvenstva, apeluju na podršku Saveza

Snoubord klub „Stara planina“ doneo 10 medalja sa Državnog prvenstva, apeluju na podršku Saveza

Južne vesti pre 5 minuta
Staro rivalstvo u novoj Evroligi - Virtus dočekuje Partizan

Staro rivalstvo u novoj Evroligi - Virtus dočekuje Partizan

RTS pre 5 minuta
Tramp poručio Infantinu da je Iran dobrodošao na Svetsko prvenstvo u fudbalu

Tramp poručio Infantinu da je Iran dobrodošao na Svetsko prvenstvo u fudbalu

Nedeljnik pre 30 minuta