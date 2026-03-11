Ništa nije važnije od dece: Dončić priznao da je veridba raskinuta – sada se bori za starateljstvo!

Dončić i Anamarija krenuli različitim putevima – sada se bore za starateljstvo! Najpoznatiji slovenački košarkaš Luka Dončić i njegova verenica Anamarija Goltes, sa kojom ima dve ćerke, više nisu zajedno.

Nakon što je Anamarija početkom decembra donela na svet njihovu drugu ćerkicu, odlučila je da distancira Dončića, a sada se njih dvoje nalaze u pravnoj borbi oko starateljstva nad decom. Slovenački as potvrdio je istinitost glasina u saopštenju za ESPN: – „Volim svoje kćerke više od svega i činim sve što mogu da budu sa mnom u SAD tokom sezone, ali to nije bilo moguće, pa sam nedavno doneo tešku odluku da prekinem veridbu. Sve što radim je za sreću mojih kćerki i