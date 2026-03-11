BLOG UŽIVO: Izrael gađao stambenu zgradu u Bejrutu, Teheran poziva zemlje regiona da otkriju položaje američkih i izraelskih snaga

Sukob na Bliskom istoku ušao je u dvanaesti dan, uz nove poruke upozorenja i nastavak vojnih operacija širom regiona. Izraelski napadi nastavljeni su u Libanu, gde je pogođena stambena zgrada u centru Bejruta, dok je Tel Aviv odbacio libanski predlog o prekidu eskalacije protiv Hezbolaha. Istovremeno, iranske vlasti pozvale su zemlje regiona da otkriju položaje američkih i izraelskih snaga, a vlasti u Teheranu zapretile su da će demonstrante koji izađu na ulice tretirati kao neprijatelje države. U

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je danas, povodom toga što je Izrael zabranio snimanje bezbednosnih lokacija i prenose uživo dok je na snazi upozorenje na napade, da izraelski premijer Benjamin Netanjahu ne želi da se vidi "kako moćne oružane snage Irana kažnjavaju Izrael za njegovu agresiju". "A evo kako izveštavaju naši muškarci i žene na terenu: potpuno uništenje izazvano našim projektilima, uspaničene vođe i vazdušna odbrana u rasulu. A