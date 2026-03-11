BLOG UŽIVO: Predsednik Irana postavio uslove za okončanje rata; General IDF: Vojska spremna da nastavi rat sa Iranom koliko god je potrebno

Insajder pre 46 minuta
BLOG UŽIVO: Predsednik Irana postavio uslove za okončanje rata; General IDF: Vojska spremna da nastavi rat sa Iranom koliko…

Sukob na Bliskom istoku ušao je u dvanaesti dan, uz nove poruke upozorenja i nastavak vojnih operacija širom regiona. Izraelski napadi nastavljeni su u Libanu, gde je pogođena stambena zgrada u centru Bejruta, dok je Tel Aviv odbacio libanski predlog o prekidu eskalacije protiv Hezbolaha. Istovremeno, iranske vlasti pozvale su zemlje regiona da otkriju položaje američkih i izraelskih snaga, a vlasti u Teheranu zapretile su da će demonstrante koji izađu na ulice tretirati kao neprijatelje države. Pogođena

Sjedinjene Američke Države stavile su danas veto na nacrt rezolucije Saveta bezbednosti UN koji je predložila Rusija, a kojim se poziva na prekid vatre na Bliskom istoku i osuđuju napadi na civile. Za rezoluciju su glasale četiri države, devet je bilo uzdržano, dok su SAD, kao stalna članica Saveta bezbednosti, uložile veto, a protiv je glasala Letonija, prenosi Sputnjik. "Duboko smo razočarani što Savet bezbednosti danas nije uspeo da usvoji tako potrebnu
