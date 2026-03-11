IEA odlučila da pusti na tržište rekordnih 400 miliona barela nafte iz rezervi

Insajder pre 1 sat
IEA odlučila da pusti na tržište rekordnih 400 miliona barela nafte iz rezervi

Međunarodna agencija za energetiku (IEA) odlučila je danas jednoglasno da pusti na tržište rekordnih 400 miliona barela nafte iz rezervi kako bi smanjila posledice globalnih poremećaja u snabdevanju energentima zbog rata na Bliskom istoku, izjavio je direktor te organizacije Fatih Birol.

U pitanju je najveća koordinisana intervencija na tržištu nafte u istoriji organizacije, istakao je Birol u video poruci objavljenoj na sajtu IEA. On je dodao da će tačan raspored puštanja nafte iz rezervi biti utvrđen naknadno. Prema oceni agencije, koordinisano puštanje nafte iz strateških rezervi moglo bi da pomogne stabilizaciji tržišta i ublažavanju pritiska na cene energenata dok se ne uspostave stabilniji transportni i trgovinski tokovi. Birol je upozorio da
