Zaharova: Sukob na Bliskom istoku eskalira, u napadu na Iran oštećen ruski konzulat
Insajder pre 23 minuta
Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je sinoć da sukob na Bliskom istoku nastavlja da eskalira, direktno ili indirektno utičući na interese sve većeg broja država i njihovih civila.
"To je posebno očigledno u činjenici da su strane diplomatske misije i konzularna predstavništva u regionu takođe napadnute, a njihov broj raste", rekla je Zaharova. Ona je izjavila da je 8. marta u iranskom gradu Isfahanu Generalni konzulat Rusije oštećen usled napada na obližnju kancelariju guvernera istoimene provincije, prenosi Sputnjik. Prozori na poslovnoj zgradi i stanovima su razbijeni, a nekoliko zaposlenih je odbacio eksplozivni talas. Srećom, nije bilo