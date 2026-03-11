Marina Smiljković: Zrno po zrno pogača – hodnik po hodnik bolnica

Šefica Grupe građana „Svi za jednog jedan za sve“ i opoziciona odbornica u Skupštini grada Leskovca Marina Smiljković osvrnula se na današnju posetu ministra zdravlja Zlatibora Lončara Leskovcu koji je prisustvovao zvaničnom otvaranju renoviranog Urgentnog centra Opšte bolnice.

Njeno saopštenje prenosimo u celosti: Mart nam je doneo mnogo lepih dešavanja, naročito u zdravstvu. Prvo je dr Miliću omogućeno još jedno stažiranje u UKC u Nišu. On je zaboravio da se kod nas ne zaklinje Hipokratu, već najvećem Srbinu koji je ikada hodao ovim prostorima (nije Tito). Zatim nam je Bog uslišio molitve za ozdravljenje najpopularnijeg dugogodišnjeg ministra. Izašao je iz bolnice zdrav i prav. Ali zlobnicima i to smeta, pa su ovaj radosni trenutak