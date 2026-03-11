Horor veče golmana Totenhema: Skrivio dva gola, zamenjen već u 17. minutu

Južne vesti pre 2 sata
Horor veče golmana Totenhema: Skrivio dva gola, zamenjen već u 17. minutu

Getty Images Antonin Kinski, golman Totenhema, igrao je samo 17 minuta meča protiv Atletiko Madrida u Ligi šampiona Utakmice osmine finala Lige šampiona maltene samo što je počela, a londonski Totenhem je već gubio 3:0 od Atletiko Madrida.

Za dva gola direktan krivac bio je Antonin Kinski, golman engleskog kluba, i usledila je zaista nesvakidašnja situacija – trener londonskog tima, Hrvat Igor Tudor odlučio je da ga zameni posle samo 17 minuta. Umesto 24-godišnjeg reprezentativca Češke ušao je Italijan Giljermo Vikario, koji je branio u većini utakmica Totenhema ove sezone, ali je posle kritika zbog loših partija izostavljen iz startne postave za meč u Madridu. I Vikario je samo pet minuta po ulasku
Otvori na juznevesti.com

Povezane vesti »

"Tada sam shvatio koliko je fudbal važan u Srbiji!" Amerikanac srušio Partizan pa poručio: Rodiću, hvala

"Tada sam shvatio koliko je fudbal važan u Srbiji!" Amerikanac srušio Partizan pa poručio: Rodiću, hvala

Večernje novosti pre 7 minuta
Totenhem nikad ovo nije doživeo: "Pevci" ne mogu da se sastave, a negatvni rekordi se nižu

Totenhem nikad ovo nije doživeo: "Pevci" ne mogu da se sastave, a negatvni rekordi se nižu

Večernje novosti pre 27 minuta
Golman koji je režirao debakl dobio podršku: Tudor najgori u istoriji Totenhema

Golman koji je režirao debakl dobio podršku: Tudor najgori u istoriji Totenhema

Sputnik pre 1 sat
Oglasio se poniženi golman Totenhema i oduševio svet

Oglasio se poniženi golman Totenhema i oduševio svet

B92 pre 1 sat
"Tudor mu je uništio karijeru"

"Tudor mu je uništio karijeru"

B92 pre 1 sat
Novi šok: Tudoru prišao kapiten i tražio da zameni golmana!?

Novi šok: Tudoru prišao kapiten i tražio da zameni golmana!?

Hot sport pre 2 sata
Tudor ušao u negativne knjige - Oboren rekord od kog se crvene obrazi!

Tudor ušao u negativne knjige - Oboren rekord od kog se crvene obrazi!

Sportske.net pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Liga ŠampionaAtletiko MadridMadridTotenhemČeška

Sport, najnovije vesti »

Ministar sporta Irana: Ne postoje uslovi pod kojima možemo da učestvujemo na Svetskom prvenstvu u fudbalu

Ministar sporta Irana: Ne postoje uslovi pod kojima možemo da učestvujemo na Svetskom prvenstvu u fudbalu

Danas pre 37 minuta
Sport u dubokoj krizi: Posle vaterpolista i rukometaša, sada i Radnički istupio iz takmičenja

Sport u dubokoj krizi: Posle vaterpolista i rukometaša, sada i Radnički istupio iz takmičenja

Zrenjaninski pre 42 minuta
Siner već u četvrtfinalu – Alkaras posle preokreta zakazao susret sa Rudom

Siner već u četvrtfinalu – Alkaras posle preokreta zakazao susret sa Rudom

Vesti online pre 17 minuta
Dobre vesti za Blagojevića: Vratio se talentovani ofanzivac!

Dobre vesti za Blagojevića: Vratio se talentovani ofanzivac!

Hot sport pre 17 minuta
Šmekerski potez: Stanković obradovao igrače!

Šmekerski potez: Stanković obradovao igrače!

Hot sport pre 42 minuta