Horor veče golmana Totenhema: Skrivio dva gola, zamenjen već u 17. minutu

Getty Images Antonin Kinski, golman Totenhema, igrao je samo 17 minuta meča protiv Atletiko Madrida u Ligi šampiona Utakmice osmine finala Lige šampiona maltene samo što je počela, a londonski Totenhem je već gubio 3:0 od Atletiko Madrida.

Za dva gola direktan krivac bio je Antonin Kinski, golman engleskog kluba, i usledila je zaista nesvakidašnja situacija – trener londonskog tima, Hrvat Igor Tudor odlučio je da ga zameni posle samo 17 minuta. Umesto 24-godišnjeg reprezentativca Češke ušao je Italijan Giljermo Vikario, koji je branio u većini utakmica Totenhema ove sezone, ali je posle kritika zbog loših partija izostavljen iz startne postave za meč u Madridu. I Vikario je samo pet minuta po ulasku