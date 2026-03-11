‘Iran neće igrati na Svetskom prvenstvu u fudbalu’: Ministar sporta

Getty Images Amerika, Kanada i Meksiko biće domaćini utakmica tokom Svetskog prvenstva 2026. godine Iran nije u mogućnosti da učestvuje na Svetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine, kaže ministar sporta i omladine Ahmad Dondžamali.

Reprezentacija Irana bi trebalo da odigra tri utakmice u grupnoj fazi turnira, koji se održava u Americi, Kanadi i Meksiku i počinje 11. juna. Iran bi trebalo da odmeri snage sa Novim Zelandom i Belgijom u Los Anđelesu 15. i 21. juna, i sa Egiptom u Sijetlu 26. juna. Međutim, njihovo učešće je pod znakom pitanja otkako su Amerika i Izrael pokrenule napade na ovu zemlju, u kojima je ubijen i vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei. Iran je odgovorio lansiranjem raketa i