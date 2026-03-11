"EU napravila stratešku grešku!" Fon der Lajen priznala: Ovaj izbor ih je mnogo koštao, a kriza na Bliskom istoku je pokazala gde su ranjivi

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ocenila je danas na Samitu o nuklearnoj energiji da je odluka EU da smanji udeo nuklearne energije u proizvodnji struje bila strateška greška, s obzirom da blok nije proizvođač ni nafte, ni gasa.

Ona je rekla da je pristupačna energija važna i za građane, i za industrijsku konkurentnost, dodajući da će industrije budućnosti biti izgrađene na pristupačnoj energiji. "Robotika i veštačka inteligencija pokretaće naredni talas inovacija i produktivnosti u svim industrijskim sektorima. I oba zahtevaju obilje pristupačne struje. Zato će konkurenost industrije biti sve više određena time ko može da proizvodi, transportuje, skladišti i koristi obilje pristupačne