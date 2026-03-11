Golman o kom bruji čitava planeta se oglasio! Imao najgorih 17 minuta u istoriji Lige šampiona, pa poslao brutalnu poruku: "Fudbal je okrutna igra, ali..."

Golman Totenhema, Antonin Kinski, imao je košmarno veče u Ligi šampiona i za 17 minuta meča protiv Atletiko Madrida izrastao je u najvećeg tragičara londonskog kluba.

Atletiko je savladao Totenhem sa 5:2, Kinski je branio katastrofalno, te je igru napustio već na početku meča, što je izazvalo veliku pažnju svetskih medija. Sada se o susretu koji će, sasvim sigurno, što pre želeti i da zaboravi, oglasio i sam Kinski. - Kao golman maštaš o ovako velikim noćima, ali ponekad je fudbal okrutna igra i odjednom sve krene pogrešnim tokom. Preuzimam odgovornost za svoje greške. Rani izlazak iz igre je bolno i napuštanje terena bio je