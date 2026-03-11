Tramp pred kamerama odbio da odgovori na pitanje o uranijumu! "Slušajte, pogodili smo Iran kao nijednu zemlju u istoriji i još ćemo, nismo završili! (video)
Kurir pre 11 minuta
Od najnovijeg Hronološki Predsednik SAD Donald Tramp delovao je ljutito kada ga je novinar upitao da li će se Amerika povući iz Irana, "čak i ako Vašington ne uspe da zapleni iranski uranijum". "Neću da vam odgovorim na to pitanje! Pogodili smo ih jače nego što je ijedna zemlja u istoriji bila gađana, a nismo još završili!" rekao je Tramp i otišao. Tramp je novinarima u Beloj kući rekao da su SAD uništile iransku mornaricu, njene protivvazdušne sisteme, radare i