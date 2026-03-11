Tramp pred kamerama odbio da odgovori na pitanje o uranijumu! "Slušajte, pogodili smo Iran kao nijednu zemlju u istoriji i još ćemo, nismo završili! (video)

Kurir pre 11 minuta
Tramp pred kamerama odbio da odgovori na pitanje o uranijumu! "Slušajte, pogodili smo Iran kao nijednu zemlju u istoriji i još…
Od najnovijeg Hronološki Predsednik SAD Donald Tramp delovao je ljutito kada ga je novinar upitao da li će se Amerika povući iz Irana, "čak i ako Vašington ne uspe da zapleni iranski uranijum". "Neću da vam odgovorim na to pitanje! Pogodili smo ih jače nego što je ijedna zemlja u istoriji bila gađana, a nismo još završili!" rekao je Tramp i otišao. Tramp je novinarima u Beloj kući rekao da su SAD uništile iransku mornaricu, njene protivvazdušne sisteme, radare i
