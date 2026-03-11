UEFA ozbiljno zabrinuta zbog novog pravila na Ostrvu: Klubovi iz Premijer lige imaće daleko veću finansijsku moć od rivala iz Evrope!

Evropska fudbalska unija (UEFA) izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog mogućeg uticaja novih finansijskih pravila engleske Premijer lige na ostatak evropskog fudbala, preneli su danas britanski mediji.

Klubovi iz najjače engleske lige izglasali su prelazak na sistem pod nazivom "squad cost ratio" (SCR), koji bi trebalo da počne da se primenjuje od naredne sezone. Prema tom modelu, klubovima će biti dozvoljeno da troše do 85 odsto svojih prihoda na troškove igrača, uključujući plate i transfere, iako zbog složenog sistema obračuna taj procenat u pojedinim slučajevima može da poraste i do 115 odsto, prenosi BBC. S druge strane, pravila Uefa propisuju limit od 70