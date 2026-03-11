Toplo i sunčano do kraja nedelje, evo gde će duvati snažan vetar: Prognoza RHMZ-a naredne dane

Mondo pre 12 minuta  |  Mihajlo Sfera
Toplo i sunčano do kraja nedelje, evo gde će duvati snažan vetar: Prognoza RHMZ-a naredne dane
Pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, na jugu Banata pre podne umeren i jak, posle podne u slabljenju. Najviša temperatura od 18 do 21 °C, u Negotinskoj Krajini oko 16 °C, navodi se u novoj prognozi RHMZ-a. Do kraja sedmice jutra će biti sveža, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a na jugu zemlje se ponegde očekuje i slab mraz na 2m visine. Tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme za drugu dekadu marta sa
