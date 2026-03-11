Toplo vreme još nekoliko dana, a onda nagla promena: Čubrilo najavljuje zahlađenje sa padavinama

Do kraja ove sedmice očekuje nas pretežno suvo i natprosečno toplo vreme za ovo doba godine.

Ipak, kratkotrajnu promenu možemo očekivati već u noći ka četvrtku, kada će uz prolazno naoblačenje ponegde pasti slaba, sporadična kiša, navodi meteorolog-amater Marko Čubrilo. Od 15. marta sledi značajna promena sinoptičke situacije. Početak naredne nedelje (16.03.) uvodi nas u znatno svežiji i nestabilniji period sa češćom pojavom kiše. Prema trenutnim prognozama, oko 18. marta planinski predeli iznad 1.000 metara nadmorske visine mogli bi ponovo dobiti snežni.