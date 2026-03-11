Iranski zvaničnik: Novi vrhovni vođa koji je povređen oseća se dobro i bezbedan je

Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei "bezbedan je i dobro" uprkos ratnim povredama, rekao je u sredu Jusef Pezeškijan, savetnik vlade i sin iranskog predsednika.

Na svom Telegram kanalu, Pezeškijan je naveo: "Čuo sam vesti da je gospodin Modžtaba Hamnei povređen. Pitao sam neke prijatelje koji imaju veze i rekli su mi da je, hvala Bogu, bezbedan i dobro." Državna televizija ranije je Hamneija (56) nazvala „ranjenim veteranom Ramazanskog rata“, ali nikada nije precizirala kakvu je povredu zadobio. Ove izjave dolaze usred spekulacija o zdravstvenom stanju i mestu boravka Hamenija, koji se nije pojavio u javnosti otkako je pre