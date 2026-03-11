Osoba uhapšena u Nišu zbog poreske prevare - oštetila budžet za više od 15 miliona dinara

Poreska policija, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsila je osobu iz Niša zbog sumnje da je izvršila, poresku prevaru u vezi sa PDV i nedozvoljenu trgovinu, čime je oštećen budžet Republike Srbije za 15.562.211 dinara, saopštila je danas Poreska uprava.

Osumnjičeni je u periodu od januara 2024. do decembra 2025. obavljao neregistrovanu delatnost i prodavao kozmetičke proizvode fizičkim licima bez izdavanja računa i potrebne dokumentacije. Prihod od ove aktivnosti iznosio je 40.571.600 dinara, dok poreske obaveze, uključujući PDV, nisu izmirene. Osumnjičeni je sproveden nadležnom tužilaštvu u Nišu. U drugom slučaju, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kraljevu, policija je zadržala osobu iz Baljevca do 48 sati