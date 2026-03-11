Profesor FPN: Predstojeći izbori već sad nisu fer, istorija nas uči da je moguće izgubiti i na nameštenim

N1 Info
Profesor FPN: Predstojeći izbori već sad nisu fer, istorija nas uči da je moguće izgubiti i na nameštenim

Izbori, koji će se u 10 lokalnih samouprava održati 29. marta, već sada nisu fer i pošteni, ali nas istorija uči da je moguće izgubiti i na nameštenim izborima, ocenjuje profesor na Fakultetu političkih nauka Dejan Pavlović.

Ipak, kako kaže, za studentski pokret ovi izbori su samo proces učenja pred predstojeće parlamentarne izbore, dok sa druge strane, vlast ne može da priušti da izgubi makar i jednu opštinu. Pavlović je rekao da su predstojeći izbori svima zanimljivi zbog simbolike, ali da ne veruje da će odrediti šta će se dešavati na parlamentarnim izborima. “Vlast je značajno zainteresovanija i motivisanija, kao da ne može da priušti da izgubi makar i jednu opštinu. S druge
