Đoković i Cicipas poraženi u osmini finala dubla u Indijan Velsu

Srpski teniser Novak Đoković i Grk Stefanos Cicipas nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale dubla na mastersu u Indijan Velsu, pošto su u noći između utorka i srede poraženi od Francuza Artura Rinderkneša i Valentina Vešeroa 6(4):7, 5:7.

Oni su poraženi posle sat i 43 minuta igre. U prvom setu nije bilo brejkova, pa su se pobednici odlučivala u taj-brejku, u kom su Rinderkneš i Vešero slavili 7:4. Prvi do brejka u drugom setu su stigli Đoković i Cicipas, ali su brejkovima u 10. i 12. gemu Rinderkneš i Vešero stigli do preokreta i pobede. Oni će u četvrtfinalu igrati protiv ruskog para Karen Hačanov-Andrej Rubljov.