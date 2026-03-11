Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei navodno povređen u američko-izraelskom napadu

Novi vrhovni vođa Irana, ajatolah Modžtaba Hamnei, navodno je ranjen u američko-izraelskih napadu, ali je on sada van životne opasnosti, objavio je na mreži Telegram sin predsednika Irana, Jusuf Pezeškijan, javlja Gardijan. „Čuo sam vesti da je Modžtaba Hamnei povređen.

Pitao sam neke prijatelje koji imaju kontakte. Rekli su mi da je on, hvala Bogu, živ i zdrav“, napisao je Jusuf Pezeškijan, koji je istovremeno savetnik u Vladi Irana. NJUJORK TAJMS: MODŽTABA POVREĐEN U POČETNIM UDARIMA Kako je agencija Rojters prenela jutros, voditelj državne televizije potvrdio je u programu da je Modžtaba povređen, opisujući ga kao „janbaza“ tj. ranjenog veterana Ramazanskog rata, kako Iranci zovu trenutni sukob. Nije poznato u kom napadu tačno