Vreme danas: Sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 21 stepen

Nedeljnik
U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru se očekuje mraz. Duvaće slab i umeren, južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata pre podne umeren i jak, posle podne u daljem slabljenju. Najniža temperatura biće od minus dva stepena do osam na jugu Banata, a najviša dnevna od 18 do 21 stepen, u Negotinskoj Krajini oko 16 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo za ovaj period godine uz slab i umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od četiri stepena do osam, najviša dnevna oko 20 stepeni.
