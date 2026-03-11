Ujutru slab mraz, u toku dana sunčano: temperatura do 21 stepen

Newsmax Balkans
U Srbiji će u sredu, 11. marta, nakon slabog prizemnog mraza ujutru, u toku dana biti pretežno sunčano i toplo sa temperaturama od minus dva do 21 stepen, u Negotinskoj Krajini oko 16, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren, južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata pre podne umeren i jak, posle podne u daljem slabljenju. U Beogradu će biti sunčano i toplo uz slab i umeren jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 20 stepeni.
