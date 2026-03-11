Studenti u blokadi najavili skupove u gradovima gde se održavaju lokalni izbori

NIN pre 2 sata  |  FoNet
Studenti u blokadi najavili skupove u gradovima gde se održavaju lokalni izbori

Studenti u blokadi najavili su da će 14. marta organizovati skupove u mestima u kojima će se krajem marta održati lokalni izbori. "Svaka promena počinje jednim glasom.

Ne čekaj promenu, budi njen glas", navodi se u objavama " Studenata u blokadi" na društvenim mrežama. A post shared by Samoorganizovana grupa studenata - Blokada (@studenti_u_blokadi) Skupovi će biti održani od 16 do 19 časova. Okupljanja su najavljena u Lučanima, Sevojnu, Boru, Bajinoj Bašti, Aranđelovcu, Knjaževcu, Kuli, Kladovu i Smederevskoj Palanci. Lokalni izbori biće održani 29. marta u deset jedinica lokalne samouprave.
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Lista studenata i građana „Bor, naša odgovornost“ pozvali na skup „Budi glas promene“

Lista studenata i građana „Bor, naša odgovornost“ pozvali na skup „Budi glas promene“

Ist media pre 19 minuta
Dejan Žujović objašnjava otkud njegovi Srpski liberali na lokalnim izborima

Dejan Žujović objašnjava otkud njegovi Srpski liberali na lokalnim izborima

Danas pre 39 minuta
Studenti najavili skupove u mestima u kojima slede lokalni izbori: "Svaka promena počinje jednim glasom"

Studenti najavili skupove u mestima u kojima slede lokalni izbori: "Svaka promena počinje jednim glasom"

Glas Zaječara pre 2 sata
Najavljeni skupovi studenata u opštinama gde se održavaju izbori

Najavljeni skupovi studenata u opštinama gde se održavaju izbori

Vranje news pre 1 sat
Izborna trka u Bajinoj Bašti se zahuktava: proglašene još dve liste

Izborna trka u Bajinoj Bašti se zahuktava: proglašene još dve liste

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat
Studentski skupovi uoči izbora: Budi glas promene

Studentski skupovi uoči izbora: Budi glas promene

Bujanovačke pre 3 sata
Studenti dižu Srbiju na noge: U subotu mitinzi širom zemlje

Studenti dižu Srbiju na noge: U subotu mitinzi širom zemlje

Pravda pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BorLokalni izboriKnjaževacIzboriLučanistudentiprotesti

Politika, najnovije vesti »

NVO sa severa Kosova i Metohije odbile poziv Prištine na sastanak o zakonima o strancima i vozilima

NVO sa severa Kosova i Metohije odbile poziv Prištine na sastanak o zakonima o strancima i vozilima

RTV pre 14 minuta
Paunović i Žarić Kovačević u UN: Srbija u poslednje dve decenije značajno unapredila položaj i zaštitu žena

Paunović i Žarić Kovačević u UN: Srbija u poslednje dve decenije značajno unapredila položaj i zaštitu žena

RTV pre 14 minuta
Lista studenata i građana „Bor, naša odgovornost“ pozvali na skup „Budi glas promene“

Lista studenata i građana „Bor, naša odgovornost“ pozvali na skup „Budi glas promene“

Ist media pre 19 minuta
NLS traži hitnu smenu direktora Srbijašuma Krsta Janjuševića zbog kampanje za SNS

NLS traži hitnu smenu direktora Srbijašuma Krsta Janjuševića zbog kampanje za SNS

Danas pre 39 minuta
Dejan Žujović objašnjava otkud njegovi Srpski liberali na lokalnim izborima

Dejan Žujović objašnjava otkud njegovi Srpski liberali na lokalnim izborima

Danas pre 39 minuta