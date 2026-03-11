Studenti u blokadi najavili skupove u gradovima gde se održavaju lokalni izbori

Studenti u blokadi najavili su da će 14. marta organizovati skupove u mestima u kojima će se krajem marta održati lokalni izbori. "Svaka promena počinje jednim glasom.

Ne čekaj promenu, budi njen glas", navodi se u objavama " Studenata u blokadi" na društvenim mrežama. A post shared by Samoorganizovana grupa studenata - Blokada (@studenti_u_blokadi) Skupovi će biti održani od 16 do 19 časova. Okupljanja su najavljena u Lučanima, Sevojnu, Boru, Bajinoj Bašti, Aranđelovcu, Knjaževcu, Kuli, Kladovu i Smederevskoj Palanci. Lokalni izbori biće održani 29. marta u deset jedinica lokalne samouprave.