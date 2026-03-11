BLOG UŽIVO Otkriveno u kakvom je stanju novi vrhovni vođa Irana, oglasio se Tramp: "Rat uskoro gotov, skoro da nema više ciljeva za napad"

Nova pre 39 minuta
BLOG UŽIVO Otkriveno u kakvom je stanju novi vrhovni vođa Irana, oglasio se Tramp: "Rat uskoro gotov, skoro da nema više…

Dvanaesti dan rata na Bliskom istoku obeležila je nova eskalacija sukoba između Irana i Izraela. Teheran je saopštio da je pokrenuo „najintenzivniju i najtežu operaciju“ od početka rata, dok su projektili i dronovi presretani širom Izraela i država Persijskog zaliva. Istovremeno, Izrael je izveo nove vazdušne udare na ciljeve u Iranu i Libanu, a pojavljuju se i izveštaji o napadu na stambenu zgradu u centru Bejruta.

Napetosti rastu i u Ormuskom moreuzu, gde je pogođen i zapaljen teretni brod, dok SAD tvrde da je Iran počeo da postavlja pomorske mine u ovom ključnom plovnom putu i da je uništeno 16 iranskih brodova za njihovo postavljanje. Iran istovremeno nastavlja napade širom regiona, dok iz Teherana poručuju da je novi vrhovni vođa Modžtaba Hamnei, uprkos povredama, „bezbedan i dobro“. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da bi rat sa Iranom mogao uskoro da se
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Američki mediji tvrde: Iranski napadi oštetili najmanje 17 američkih lokacija

Američki mediji tvrde: Iranski napadi oštetili najmanje 17 američkih lokacija

Večernje novosti pre 4 minuta
Šta je sve Iran pogodio: Američke baze, radari vredni milijarde i diplomatske misije

Šta je sve Iran pogodio: Američke baze, radari vredni milijarde i diplomatske misije

Nova pre 30 minuta
(BLOG) Saopštene informacije o zdravlju vrhovnog vođe Irana, Tramp objavio kada će kraj rata

(BLOG) Saopštene informacije o zdravlju vrhovnog vođe Irana, Tramp objavio kada će kraj rata

N1 Info pre 1 sat
Šta je američka Peta flota na koju su Iranci navodno izvršili „snažan napad“?

Šta je američka Peta flota na koju su Iranci navodno izvršili „snažan napad“?

Danas pre 40 minuta
Eskalacija ne jenjava: Izrael gađao Bejrut - žestoko i Kataru i Iraku

Eskalacija ne jenjava: Izrael gađao Bejrut - žestoko i Kataru i Iraku

Pravda pre 25 minuta
Eskalacija ne jenjava: Izrael gađao Bejrut - žestoko i u Kataru i Iraku

Eskalacija ne jenjava: Izrael gađao Bejrut - žestoko i u Kataru i Iraku

Pravda pre 19 minuta
„Modžtaba Hamnei povređen u američkom napadu 28. februara“: Iranski ambasador misli da je novi ajatolah u bolnici

„Modžtaba Hamnei povređen u američkom napadu 28. februara“: Iranski ambasador misli da je novi ajatolah u bolnici

Danas pre 55 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranLibanIzraelBliski IstokTeheranUjedinjeni Arapski EmiratiDronDonald TrampBejrut

Svet, najnovije vesti »

N1 Direktno, večeras od 20h: Nafta, kriza i BDP Srbije

N1 Direktno, večeras od 20h: Nafta, kriza i BDP Srbije

N1 Info pre 14 minuta
Nova strategija EU koja se tiče Srbije: Napredak dijaloga sa Prištinom - glavni uslov evropskih integracija

Nova strategija EU koja se tiče Srbije: Napredak dijaloga sa Prištinom - glavni uslov evropskih integracija

Pravda pre 9 minuta
Sastanak u Briselu: Članice EU razmatraju produženje sankcija Rusiji

Sastanak u Briselu: Članice EU razmatraju produženje sankcija Rusiji

NIN pre 14 minuta
Tramp uopšte ne zna šta se dešava u Iranu?! Isplivala najnovija analiza: Živi u paralelnom univerzumu i iznosi brutalne laži…

Tramp uopšte ne zna šta se dešava u Iranu?! Isplivala najnovija analiza: Živi u paralelnom univerzumu i iznosi brutalne laži, potpuno izgubio kompas

Blic pre 14 minuta
(Foto) kabl pao na krov trtamvaja, izbio požar! Drama u Milanu: Putnici hitno evakuisani

(Foto) kabl pao na krov trtamvaja, izbio požar! Drama u Milanu: Putnici hitno evakuisani

Blic pre 14 minuta