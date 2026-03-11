BLOG UŽIVO Otkriveno u kakvom je stanju novi vrhovni vođa Irana, oglasio se Tramp: "Rat uskoro gotov, skoro da nema više ciljeva za napad"

Dvanaesti dan rata na Bliskom istoku obeležila je nova eskalacija sukoba između Irana i Izraela. Teheran je saopštio da je pokrenuo „najintenzivniju i najtežu operaciju“ od početka rata, dok su projektili i dronovi presretani širom Izraela i država Persijskog zaliva. Istovremeno, Izrael je izveo nove vazdušne udare na ciljeve u Iranu i Libanu, a pojavljuju se i izveštaji o napadu na stambenu zgradu u centru Bejruta.

Napetosti rastu i u Ormuskom moreuzu, gde je pogođen i zapaljen teretni brod, dok SAD tvrde da je Iran počeo da postavlja pomorske mine u ovom ključnom plovnom putu i da je uništeno 16 iranskih brodova za njihovo postavljanje. Iran istovremeno nastavlja napade širom regiona, dok iz Teherana poručuju da je novi vrhovni vođa Modžtaba Hamnei, uprkos povredama, „bezbedan i dobro“. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da bi rat sa Iranom mogao uskoro da se