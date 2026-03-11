Hifi "prevario" Evroligu, ali Olimpijakos razbio Pariz i skočio na drugo mesto

Košarkaši Olimpijakosa pobedili su na gostujućem terenu Pariz 104:87 (33:22, 30:33, 24:16, 17:16), u utakmici 34. kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Olimpijakosa bio je Tajler Dorsi sa 24 poena. Alek Piters je dodao 18 poena, Evan Furnije je upisao 17 poena, dok su Kori Džosef i Donta Hol postigli po 10 poena. Srpski centar u ekipi Olimpijakosa Nikola Milutinov je za 18 minuta igre zabeležio devet poena, pet skokova, tri ukradene lopte, asistenciju i blokadu. U ekipi Pariza najefikasniji je bio Džastin Robinsons sa 18 poena, uz devet asistencija. Nadir Hifi je dodao 15 poena, Džered Roden