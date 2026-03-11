Hifi "prevario" Evroligu, ali Olimpijakos razbio Pariz i skočio na drugo mesto

Nova pre 1 sat
Hifi "prevario" Evroligu, ali Olimpijakos razbio Pariz i skočio na drugo mesto

Košarkaši Olimpijakosa pobedili su na gostujućem terenu Pariz 104:87 (33:22, 30:33, 24:16, 17:16), u utakmici 34. kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Olimpijakosa bio je Tajler Dorsi sa 24 poena. Alek Piters je dodao 18 poena, Evan Furnije je upisao 17 poena, dok su Kori Džosef i Donta Hol postigli po 10 poena. Srpski centar u ekipi Olimpijakosa Nikola Milutinov je za 18 minuta igre zabeležio devet poena, pet skokova, tri ukradene lopte, asistenciju i blokadu. U ekipi Pariza najefikasniji je bio Džastin Robinsons sa 18 poena, uz devet asistencija. Nadir Hifi je dodao 15 poena, Džered Roden
Surovo šutersko veče tandema Dorsi – Piters: Olimpijakos na 2. mestu u Evroligi

Danas pre 3 sata
Košarka Evroliga Olimpijakos Pariz Nikola Milutinov

Atletiko pobedio Totenhem, Bajern savladao Atalantu, remi Njukasla i Barselone

Liga šampiona: Bajern već u četvrtfinalu, Atletiko blizu, Barselonine muke (VIDEO)

Liverpulu preti eliminacija iz Lige šampiona: Galatasaraj slavio protiv prvaka Engleske (VIDEO)

NBA liga kaznila Luku Dončića sa 50.000 dolara

Šef Mercedesa: "Vratili smo se u vrh, osećaj da je pred vama sezona u kojoj možete da se borite za titulu, nismo imali već dugo"

