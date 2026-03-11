Partizan se oglasio zbog jednog igrača - ne želi da ga vrati sa pozajmice, odlučeno gde nastavlja karijeru

Fudbalski klub Partizan se zvanično oglasio oko statusa Leonarda Ovusua, veznog igrača iz Gane, koji se do daljnjeg neće vraćati u Humsku.

Ovusu je skoro celu 2025. godinu proveo u Norveškoj, konkretnije u ekipi Fredrikstada, za koji je odigrao 35 mečeva i postigao dva kola. Sada je odlučeno da nastavi karijeru upravo u Fredrikstadu, a radi se o novoj pozajmici, što znači da ga se Partizan još uvek nije u potpunosti odrekao. "FK Partizan i Fredrikstad postigli su dogovor o novoj pozajmici Leonarda Ovusua, koji će do kraja 2026. godine nastupati za norveški klub. Ovusu je i prethodnu godinu proveo u