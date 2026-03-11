Svi rekordi Adebaja: Postigao 83 poena, ali je napravio čitav niz preludih stvari VIDEO

Da vam je neko rekao da nabrojite 50 igrača koji bi mogli da ugroze čuveni rekord Vilta Čemberlejna gotovo sigurno ne biste rekli njegovo ime.

Bem Adebajo je u pobedi Majamija nad Vašingtonom sa 150:129 dao nestvarnih 83 poena. Samo je Čemberlejn postigao više poena na jednom NBA meču (100), a Adebajo je tako uspeo da prestigne i legendarnog Kobija Brajanta koji je ubacio svojevremeno 81 poen i mislilo se da to dugo, baš dugo neće niko moći ni da ugrozi. Adebajo je postigao 83 poena za 42 minuta na parketu, a uz to je dodao i devet skokova, tri asistencije i po dve ukradene lopte i blokade. Znate šta je