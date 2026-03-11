Urnebesan opis Novaka od Cicipasa: Pogledajte zbog čega ga je uporedio sa Ajnštajnom uz snimak VIDEO

Nova pre 41 minuta
Najveći filozof među teniserima je konačno pogodio pravu u centar. Bolji opis Novaka Đokovića dugo niste pročitali.

Nakon što su bili ubedljivi u prvom kolu Mastersa u Kaliforniji protiv aktuelnih šampion Mata Pavića i Marsela Arevala, u drugom su poraženi od Artura Rinderkneša i Valentina Vašeroa. Ipak, Grk nije razočaran napustio teren. Ovo će zauvek pamtiti, pa ne bi bilo preveliko iznenađenje da ih vidimo i na zajedničkim treninzima u Atini. „Igrati dubl sa Novakom Đokovićem je kao da dođeš na test iz fizike sa Ajnštajnom priključenim na svoj mozak“, napisao je Cicipas na
