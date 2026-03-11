Đoković i Cicipas eliminisani u osmini finala Indijan Velsa u dublu

INDIJAN VELS- Srpski teniser Novak Đoković i Grk Stefanos Cicipas nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale mastersa u Indijan Velsu u dubl konkurenciji, pošto su jutros u osmini finala poraženi od Francuza Artura Rinderkneša i Valentina Vašeroa iz Monaka rezultatom 7:6 (7:4), 7:5 za sat i 43 minuta igre.

Oba dubla su zadržala svoj servis u prvom setu, a Rinderkneš i Vašero su bili bolji posle taj-brejka rezultatom 7:4. Đoković i Cicipas su vodili 5:3 u drugom setu, ali su zatim Rinderkneš i Vašero osvojili četiri gema uzastopna gema i tako došli do preokreta i pobede, prenosi Tanjug. Rinderkneš i Vašero će u četvrtfinalu igrati protiv ruskog dubla Karen Hačanov i Andrej Rubljov. Masters u Indijan Velsu se igra za nagradni fond od 9.415.725 dolara.
