Izdato 13,3 miliona kartica prošle godine, povećano plaćanje

Politika pre 2 sata
Upotrebom kartica ostvareno je 745,7 miliona kupovina u prodavnicama u Srbiji

Platne kartice se izdvajaju kao jedan od najčešće korišćenih platnih instrumenata za mala plaćanja, sa 13,3 miliona izdatih kartica na kraju 2025. godine, kojima je tokom prethodne godine ukupno izvršeno blizu 805 miliona plaćanja, čija je prosečna vrednost iznosila 2.250 dinara, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS). Kako je navedeno, trend povećanja broja izvršenih plaćanja obavljenih platnim karticama se nastavlja i ukazuje na široku prihvaćenost platnih
Instant plaćanja privremeno bila nedostupna, NBS: Rešene tehničke poteškoće, plaćanje ponovo dostupno

Nakon problema sa instant plaćanjem, Narodna banka Srbije izdala novo saopštenje

Instant plaćanja ponovo dostupna, saopštila Narodna banka

NBS: Instant plaćanja ponovo dostupna, sistem se stabilizuje

NBS: Instant plaćanja ponovo dostupna, sistem se stabilizuje

NBS: Rešeni problemi sa instant plaćanjem

Narodna banka Srbije: Instant plaćanja ponovo dostupna, sistem se stabilizuje

