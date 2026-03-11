Izdato 13,3 miliona kartica prošle godine, povećano plaćanje

Upotrebom kartica ostvareno je 745,7 miliona kupovina u prodavnicama u Srbiji

Platne kartice se izdvajaju kao jedan od najčešće korišćenih platnih instrumenata za mala plaćanja, sa 13,3 miliona izdatih kartica na kraju 2025. godine, kojima je tokom prethodne godine ukupno izvršeno blizu 805 miliona plaćanja, čija je prosečna vrednost iznosila 2.250 dinara, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS). Kako je navedeno, trend povećanja broja izvršenih plaćanja obavljenih platnim karticama se nastavlja i ukazuje na široku prihvaćenost platnih