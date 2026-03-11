Uništeno 16 iranskih brodova za postavljanje mina u blizini Ormuza (video)

„Predsednik SAD Donald Tramp objavio je da je američka vojska uništila „10 neaktivnih čamaca i/ili brodova za postavljanje mina, biće ih još”

VAŠINGTON – Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopštila je danas da je danas uništeno 16 iranskih brodova za postavljanje mina u blizini Ormuskog moreuza. „Američke snage su 10. marta uništile više iranskih ratnih brodova, uključujući 16 minopostavljača u blizini Ormuskog moreuza”, navodi se u saopštenju objavljenom na X nalogu CENTCOM -a uz video snimak koji prikazuje neke od napada. Ranije danas nekoliko američkih medija je objavilo da su američke