Vojska spremna da nastavi rat sa Iranom koliko god je potrebno

TEL AVIV – Izraelska vojska (IDF) spremna je da nastavi rat sa Iranom koliko god je potrebno, izjavio je danas na konferenciji za novinare portparol IDF, brigadni general Efi Defrin. „Mi kao vojska smo spremni da nastavimo kampanju koliko god je potrebno”, rekao je Defrin, prenosi Rojters. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je ranije danas u intervjuu za portal Aksios da „praktično nema ništa više za ciljanje u Iranu”. „Daleko smo ispred predviđenog