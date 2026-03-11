Izgubljeni u administraciji i političkim interesima

Naglasak našeg sistema je na hraniteljstvu, kao privremenom vidu zaštite deteta bez roditeljskog staranja, dok se u razvijenom svetu kad god je to moguće primenjuje usvojenje, jer detetu pruža trajnost i stabilnost

Nedavna poseta predsednika Vučića Boru otvorila je Pandorinu kutiju problema sa usvajanjem dece bez roditeljskog staranja, koje je u Srbiji 2023. bilo oko 5.500, prema poslednjem izveštaju Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Ta krajnje osetljiva tema dostigla je vrhunac neprijatnosti kada je šef države praktično primorao G. K. da pred okupljenima na tribini, ali i medijima, otkrije da nije majka svom štićeniku, za koga „već devet meseci nije primila ni dinara