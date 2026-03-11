Izgubljeni u administraciji i političkim interesima

Radar pre 19 minuta  |  Dragana Nikoletić
Izgubljeni u administraciji i političkim interesima

Naglasak našeg sistema je na hraniteljstvu, kao privremenom vidu zaštite deteta bez roditeljskog staranja, dok se u razvijenom svetu kad god je to moguće primenjuje usvojenje, jer detetu pruža trajnost i stabilnost

Nedavna poseta predsednika Vučića Boru otvorila je Pandorinu kutiju problema sa usvajanjem dece bez roditeljskog staranja, koje je u Srbiji 2023. bilo oko 5.500, prema poslednjem izveštaju Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Ta krajnje osetljiva tema dostigla je vrhunac neprijatnosti kada je šef države praktično primorao G. K. da pred okupljenima na tribini, ali i medijima, otkrije da nije majka svom štićeniku, za koga „već devet meseci nije primila ni dinara
Otvori na radar.rs

Bor »

Pakao koji živimo

Pakao koji živimo

Radar pre 19 minuta
Crveni krst Vranja organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi: Poziv svim građanima da pomognu i spasu živote

Crveni krst Vranja organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi: Poziv svim građanima da pomognu i spasu živote

Kurir pre 9 minuta
Studenti za subotu najavili mitinge u mestima gde se održavaju lokalni izbori

Studenti za subotu najavili mitinge u mestima gde se održavaju lokalni izbori

Danas pre 44 minuta
Oglasio se otac Asmina Durdžića. Nakon Alibabine drame sa Borom Santanom u Eliti, Mustafa poručio: "Do mame i tate..."

Oglasio se otac Asmina Durdžića. Nakon Alibabine drame sa Borom Santanom u Eliti, Mustafa poručio: "Do mame i tate..."

Blic pre 2 sata
U Boru proglašena i sedma lista za prestojeće lokalne izbore

U Boru proglašena i sedma lista za prestojeće lokalne izbore

Danas pre 4 sati
Uhapšen muškarac zbog droge: Policija pretresla kuću i stan u Negotinu, pronašli sve dokaze!

Uhapšen muškarac zbog droge: Policija pretresla kuću i stan u Negotinu, pronašli sve dokaze!

Kurir pre 8 sati
Uhapšen muškarac iz Negotina: Policija pronašla marihuanu i biljku kanabisa

Uhapšen muškarac iz Negotina: Policija pronašla marihuanu i biljku kanabisa

Telegraf pre 8 sati
Bor »

Ključne reči

Bor

Društvo, najnovije vesti »

Izgubljeni u administraciji i političkim interesima

Izgubljeni u administraciji i političkim interesima

Radar pre 19 minuta
Pakao koji živimo

Pakao koji živimo

Radar pre 19 minuta
Najkrupnije ribe moraju da ostanu u mreži

Najkrupnije ribe moraju da ostanu u mreži

Radar pre 19 minuta
Prijava protiv odgovornih u Upravi za veterinu: „Sumnjamo na krađu skoro 14 miliona evra iz budžeta dok se napuštene životinje…

Prijava protiv odgovornih u Upravi za veterinu: „Sumnjamo na krađu skoro 14 miliona evra iz budžeta dok se napuštene životinje bore za život“

Danas pre 24 minuta
Jedna od najvećih državnih isplata za umetničko delo: Karavađo za 30 miliona evra (FOTO)

Jedna od najvećih državnih isplata za umetničko delo: Karavađo za 30 miliona evra (FOTO)

Danas pre 24 minuta