Vazdušni udari izazivaju crnu kišu i do sada ‘nezabeleženo’ zagađenje u Teheranu, kažu naučnici

U izraelsko-američkim vazdušnim napadima oštećena su najmanje četiri naftna postrojenja u Iranu.

BBC Oblaci dima koje su izazvali udari na rafinerije širili su se svuda po Teheranu 9. marta, pokazuju satelitski snimci, dok Svetska zdravstvena organizacija (SZO) upozorava da bi napadi na naftna postrojenja mogli da predstavljaju ozbiljnu pretnju po zdravlje stanovnika. Otkako su 28. februara počeli američko-izraelski vazdušni napadi, BBC je utvrdio udare na najmanje četiri naftna postrojenja oko prestonice Irana. Stanovnici su rekli da su smog i zagađenje