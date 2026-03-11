Najmanje šest osoba poginulo kada se zapalio autobus u Švajcarskoj

Najmanje šest osoba poginulo kada se zapalio autobus u Švajcarskoj

Policija istražuje da li je požar koji je izbio u autobusu u gradu Kerzers, na oko 25 kilometra zapadno od glavnog grada Švajcaerske Berna, namerno izazvan.

U požaru je poginulo najmanje šest osoba, tri sa teškim povredama su prevezene u bolnicu dok su dve zbrinute na licu mesta, objavila je policija. Portparol policije kantona Friburg rekao je sinoć da je moguće da je “namerni čin” . Još nije poznat uzrok požara ali istraga je u toku oko toga da li je namerno izazvan. Ima navoda da se jedna osoba polila benzinom, ali vlasti su rekle da ne mogu odmah to da potvrde, prenosi Bi-Bi-Si (BBC). Kristijan Bilman koji
