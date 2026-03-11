Marina Smiljković o poseti Lončara: „Otvaraju hodnike, a bolnica još nije završena“

Rešetka pre 3 sata
Odbornica Grupe građana „Svi za jednog, jedan za sve“ iz Leskovca, Marina Smiljković, koja je deo opozicione koalicije PODES, kritikovala je u saopštenju za javnost otvaranje renoviranog dela bolnice u Leskovcu tokom posete ministra zdravlja.

Ona se osvrnula na današnji dolazak ministra zdravlja Zlatibor Lončar, navodeći da je tom prilikom otvoren još jedan deo bolnice koja, prema njenim rečima, još uvek nije u potpunosti završena. U saopštenju je ironično primetila da je ministar „otvorio još jedan hodnik u nezavršenoj bolnici", podsećajući da je tokom prošlogodišnje posete otvoren ulaz u bolnicu, kada je Lončar ujedno bio i dobitnik Oktobarske nagrade grada.
