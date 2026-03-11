Antologija u Majamiju - Adebajo postigao 83 poena

RTS pre 1 sat
Košarkaš Majami hita Bem Adebajo postigao je protiv Vašington vizardsa 83 poena, što je drugi najbolji poenterski učinak na jednom utakmici u istoriji NBA lige.

Ispod nedostižnih 100 poena Vilta Čemberlena sada stoji ime Bema Adebaja. As Majami hita nije imao milosti prema nejakom Vašingtonu u pobedi 150:129. U prvoj deonici je ubacio 31, na poluvremenu 43, posle treće deonice 62 i na kraju 83 poena. Šutirao je 13/21 za dva, 7/22 za tri i rekordnih 43 puta sa linije penala, ubacivši 36 šuteva. Iza sebe je Adebajo ostavio Kobija Brajanta sa 81 poenom, zatim 78 Čemberlena i 73 Dejvida Tompsona.
KošarkaNBAVašington

