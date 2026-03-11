Iranska vojska: Gađani vojni objekti u Izraelu i američke baze u Iraku i Bahreinu; Kac: Nema vremenskog ograničenja u operaciji protiv Irana

RTS pre 42 minuta
Iranska vojska: Gađani vojni objekti u Izraelu i američke baze u Iraku i Bahreinu; Kac: Nema vremenskog ograničenja u…

Intenzivira se sukob na Bliskom istoku. Iran je napao raketama i dronovima više zemalja regiona, uključujući Izrael, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate, dok Izrael i SAD uzvraćaju vazdušnim udarima na iranske ciljeve. Rano jutros i tokom prepodneva izraelska vojska je više puta gađala Bejrut i ciljeve u Iranu. Iranska vojska navodi da je izvela vazdušne udare na vojne objekte u Izraelu i američke baze u Iraku i Bahreinu.

14:38 Putin sa predsednikom UAE o sukobu na Bliskom istoku Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) Mohamedom bin Ladenom el Nahjanom o izraelsko-američkoj operaciji protiv Irana, saopštila je pres-služba Kremlja. "Lideri su razmenili mišljenja o opasno pogoršanoj situaciji na Bliskom istoku, koja ima teške posledice po Iran i arapske zemlje", navodi se u saopštenju. Putin je pozvao na diplomatsko rešenje
Raketama i dronovima izvršen napad na američku bazu u Kuvajtu, ranjeno 100 vojnika

RTV pre 23 minuta
Francuska će utrostručiti humanitarnu pomoć Libanu

N1 Info pre 7 minuta
Stav dana: Šta nas čeka tokom rata na Bliskom istoku?

Newsmax Balkans pre 42 minuta
Sprema se najveće otpuštanje rezervi sirove nafte u istoriji: Svet bez daha čeka konačnu odluku G7

Kurir pre 12 minuta
Ovo su nove mete odmazde Irana: "Sklonite se najmanje kilometar od njih"! Vojska u Teheranu tvrdi da im je napad Amerike i…

Kurir pre 8 minuta
Iranci izveli brutalan napad; Gori američka baza u Kuvajtu - najmanje 100 vojnika ranjeno FOTO/VIDEO

B92 pre 28 minuta
Udar na bazu u Kuvajtu: Iranci tvrde da je ranjeno 100 američkih vojnika

Politika pre 3 minuta
Press: Safeta Biševac

N1 Info pre 27 minuta
Kalas: EU uvodi nove sankcije Iranu

N1 Info pre 32 minuta
Erupcija vulkana Kilauea izbacila fontane lave do 300 metara, izdato upozorenje

RTV pre 38 minuta
Severna Koreja čestitala Iranu izbor Modžtabe Hamneija za novog vrhovnog vođu

RTV pre 33 minuta
Raketama i dronovima izvršen napad na američku bazu u Kuvajtu, ranjeno 100 vojnika

RTV pre 23 minuta