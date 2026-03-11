Iranska vojska: Gađani vojni objekti u Izraelu i američke baze u Iraku i Bahreinu; Kac: Nema vremenskog ograničenja u operaciji protiv Irana

Intenzivira se sukob na Bliskom istoku. Iran je napao raketama i dronovima više zemalja regiona, uključujući Izrael, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate, dok Izrael i SAD uzvraćaju vazdušnim udarima na iranske ciljeve. Rano jutros i tokom prepodneva izraelska vojska je više puta gađala Bejrut i ciljeve u Iranu. Iranska vojska navodi da je izvela vazdušne udare na vojne objekte u Izraelu i američke baze u Iraku i Bahreinu.

14:38 Putin sa predsednikom UAE o sukobu na Bliskom istoku Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) Mohamedom bin Ladenom el Nahjanom o izraelsko-američkoj operaciji protiv Irana, saopštila je pres-služba Kremlja. "Lideri su razmenili mišljenja o opasno pogoršanoj situaciji na Bliskom istoku, koja ima teške posledice po Iran i arapske zemlje", navodi se u saopštenju. Putin je pozvao na diplomatsko rešenje