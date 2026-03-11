Mađarska usvojila Rezoluciju protiv ulaska Ukrajine u EU; Vitkof: Nova runda pregovora verovatno sledeće nedelje

Rat u Ukrajini – 1.477. dan. Poslanici u mađarskom parlamentu su ogromnom većinom usvojili Rezoluciju protiv članstva Ukrajine u Evropskoj uniji i kontinuiranom finansiranju njenih vojnih potreba sredstvima Evropske unije. Specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof rekao je da će sledeća runda trilateralnih mirovnih pregovora između Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država "verovatno biti sledeće nedelje".

Dve osobe poginule u napadu na Harkov U ruskom udaru na Harkov poginulo je dvoje ljudi, izvestio je gradonačelnik Igor Terehov. Naveo je da je pogođeno civilno preduzeće. (Ukrinform) Opširnije Kraće Rusija napala Ukrajinu sa skoro sto dronova Snage protivvazdušne odbrane neutralisale su 90 od 99 dronova koje su ruske snage koristile za napad na Ukrajinu od juče u 18. časpva, saopštila je ukrajinska vojska. "Napad je u toku, u vazdušnom prostoru se nalazi nekoliko