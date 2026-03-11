Mađarska usvojila Rezoluciju protiv ulaska Ukrajine u EU; Vitkof: Nova runda pregovora verovatno sledeće nedelje

RTS pre 4 minuta
Mađarska usvojila Rezoluciju protiv ulaska Ukrajine u EU; Vitkof: Nova runda pregovora verovatno sledeće nedelje

Rat u Ukrajini – 1.477. dan. Poslanici u mađarskom parlamentu su ogromnom većinom usvojili Rezoluciju protiv članstva Ukrajine u Evropskoj uniji i kontinuiranom finansiranju njenih vojnih potreba sredstvima Evropske unije. Specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof rekao je da će sledeća runda trilateralnih mirovnih pregovora između Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država "verovatno biti sledeće nedelje".

Dve osobe poginule u napadu na Harkov U ruskom udaru na Harkov poginulo je dvoje ljudi, izvestio je gradonačelnik Igor Terehov. Naveo je da je pogođeno civilno preduzeće. (Ukrinform) Opširnije Kraće Rusija napala Ukrajinu sa skoro sto dronova Snage protivvazdušne odbrane neutralisale su 90 od 99 dronova koje su ruske snage koristile za napad na Ukrajinu od juče u 18. časpva, saopštila je ukrajinska vojska. "Napad je u toku, u vazdušnom prostoru se nalazi nekoliko
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA Mađarska usvojila rezoluciju protiv ulaska Ukrajine u EU; Vitkof: Nova runda pregovora verovatno sledeće…

UKRAJINSKA KRIZA Mađarska usvojila rezoluciju protiv ulaska Ukrajine u EU; Vitkof: Nova runda pregovora verovatno sledeće nedelje

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaUkrajinaEURusijaDonald TrampMađarskaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

BLOG UŽIVO: Izrael gađao stambenu zgradu u Bejrutu, Teheran poziva zemlje regiona da otkriju položaje američkih i izraelskih…

BLOG UŽIVO: Izrael gađao stambenu zgradu u Bejrutu, Teheran poziva zemlje regiona da otkriju položaje američkih i izraelskih snaga

Insajder pre 4 minuta
Ljudi u Iranu zarobljeni između bombi i režima: Nade u brzu promenu vlasti blede, strahovi od dalje eskalacije rastu

Ljudi u Iranu zarobljeni između bombi i režima: Nade u brzu promenu vlasti blede, strahovi od dalje eskalacije rastu

Danas pre 4 minuta
Zelenski: Sukob na Bliskom istoku može uskoro da preraste u svetski rat

Zelenski: Sukob na Bliskom istoku može uskoro da preraste u svetski rat

RTV pre 4 minuta
Najmanje šest osoba poginulo u požaru u autobusu u Švajcarskoj, sumnja se da ga je izazvao putnik koji se samozapalio

Najmanje šest osoba poginulo u požaru u autobusu u Švajcarskoj, sumnja se da ga je izazvao putnik koji se samozapalio

N1 Info pre 3 minuta
New York Times: Trump je podcijenio iranski odgovor

New York Times: Trump je podcijenio iranski odgovor

SEEbiz pre 2 minuta