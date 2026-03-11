Njujork tajms: Škola u Minabu pogođena zbog zastarelih obaveštajnih podataka; IEA pustila najveću količinu rezervi nafte u istoriji

Intenzivira se sukob na Bliskom istoku. Iran je napao raketama i dronovima više zemalja regiona, uključujući Izrael, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate, dok Izrael i SAD uzvraćaju vazdušnim udarima na iranske ciljeve. Rano jutros i tokom prepodneva izraelska vojska je više puta gađala Bejrut i ciljeve u Iranu. Iranska vojska navodi da je izvela vazdušne udare na vojne objekte u Izraelu i američke baze u Iraku i Bahreinu.

19:39 IDF: Hezbolah ispalio 100 raketa na sever Izraela Hezbolah je lansirao je oko 100 raketa iz Libana na severni Izrael, saopštio je IDF. Izrelske odbramnbene snage navode da su rakete lansirane iz nekoliko oblasti u Libanu, aktivirajući sirene u Haifi i širom Galileje i Golanske visoravni. To je, kako napominje Tajms ov Izrael, najveći napad Hezbolaha na Izrael od kada su se neprijateljstva intenzivirala početkom ovog meseca. Zasad nema izveštaja o povređenima.