Saobraćajna nesreća na putu Šabac-Valjevo, poginuo motociklista

RTS pre 16 minuta
Saobraćajna nesreća na putu Šabac-Valjevo, poginuo motociklista

Mlađi muškarac poginio je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 17 časova na putu Šabac–Valjevo, saznaje RTS.

U saobraćajna nesreća koja se dogodila oko 17 časova na putu Šabac–Valjevo u mestu Belotić, poginuo je motociklista. Kako RTS saznaje, u saobraćajnoj nesreći učestvovali su automobil i motocikl. Automobil se kretao iz pravca Šapca, a motociklista je dolazio iz pravca Valjeva i udario je u automobil koji je skretao ulevo. Uviđaj je u toku. Mediji prenose da je stradao rođeni brat poznatog pevača Darka Lazića.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Određeno zadržavanje vozaču koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći u kojoj je poginuo brat Darka Lazića

Određeno zadržavanje vozaču koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći u kojoj je poginuo brat Darka Lazića

Nova pre 21 minuta
Poslednja slika Dragana i Darka Lazića nastala danas nekoliko sati pre tragedije: Darko bio napred u koloni, brat ga pratio -…

Poslednja slika Dragana i Darka Lazića nastala danas nekoliko sati pre tragedije: Darko bio napred u koloni, brat ga pratio - pevač nije znao šta se dogodilo

Kurir pre 50 minuta
Prvi snimak Darka Lazića nakon gubitka brata: Pevač skrhan od tuge u crnoj odeći (foto/video)

Prvi snimak Darka Lazića nakon gubitka brata: Pevač skrhan od tuge u crnoj odeći (foto/video)

Kurir pre 40 minuta
Prvi snimak Darka Lazića nakon pogibije brata: U crnini i bled od tuge jedva hoda ispred porodične kuće (video)

Prvi snimak Darka Lazića nakon pogibije brata: U crnini i bled od tuge jedva hoda ispred porodične kuće (video)

Mondo pre 40 minuta
(Foto) Ispred kuće Darka Lazića: Veliki broj ljudi se okupio, bila hitna pomoć, tu je Ana Sević, ovaj kolega došao da bude uz…

(Foto) Ispred kuće Darka Lazića: Veliki broj ljudi se okupio, bila hitna pomoć, tu je Ana Sević, ovaj kolega došao da bude uz neutešnog brata preminulog Dragana

Kurir pre 15 minuta
Darko Lazić lije suze dok razgovara sa mužem Ane Sević: Bivša uvek uz njega, ne mire se sa strašnim gubitkom

Darko Lazić lije suze dok razgovara sa mužem Ane Sević: Bivša uvek uz njega, ne mire se sa strašnim gubitkom

Mondo pre 25 minuta
"Otišlo je pola mog života, pola srca": Darko Lazić u suzama prvi put o smrti rođenog brata, ne može da priča od bola

"Otišlo je pola mog života, pola srca": Darko Lazić u suzama prvi put o smrti rođenog brata, ne može da priča od bola

Mondo pre 25 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSŠabacsaobraćajna nesrećaValjevoDarko Lazić

Hronika, najnovije vesti »

Dragan i Slađan saslušani otmičari dečaka (14) "Gepekovali" mališana, pa ga odveli u šumu: Evo šta su rekli pred tužiocima…

Dragan i Slađan saslušani otmičari dečaka (14) "Gepekovali" mališana, pa ga odveli u šumu: Evo šta su rekli pred tužiocima

Blic pre 1 sat
Uhapšen diler u centru Beograda, policija upala u stan i pronašla 2,5 kg marihuane: Evo šta su još otkrili

Uhapšen diler u centru Beograda, policija upala u stan i pronašla 2,5 kg marihuane: Evo šta su još otkrili

Blic pre 1 sat
Određeno zadržavanje vozaču koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći u kojoj je poginuo brat Darka Lazića

Određeno zadržavanje vozaču koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći u kojoj je poginuo brat Darka Lazića

Nova pre 21 minuta
Velika akcija UKP u Beogradu! Uhapšene tri osobe na Obrenovačkom putu

Velika akcija UKP u Beogradu! Uhapšene tri osobe na Obrenovačkom putu

Blic pre 50 minuta
Tuča u velnes studiju u Nišu, obojica zadobila lake povrede

Tuča u velnes studiju u Nišu, obojica zadobila lake povrede

RTS pre 15 minuta