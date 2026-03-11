Saobraćajna nesreća na putu Šabac-Valjevo, poginuo motociklista

Mlađi muškarac poginio je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 17 časova na putu Šabac–Valjevo, saznaje RTS.

U saobraćajna nesreća koja se dogodila oko 17 časova na putu Šabac–Valjevo u mestu Belotić, poginuo je motociklista. Kako RTS saznaje, u saobraćajnoj nesreći učestvovali su automobil i motocikl. Automobil se kretao iz pravca Šapca, a motociklista je dolazio iz pravca Valjeva i udario je u automobil koji je skretao ulevo. Uviđaj je u toku. Mediji prenose da je stradao rođeni brat poznatog pevača Darka Lazića.