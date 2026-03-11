IRGC koristi različite rakete u 35. talasu operacije "Istinska obećanja 4"

RTV pre 39 minuta  |  Tanjug
TEHERAN - Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) je tokom 35. talasa operacije "Istinska obećanja 4" ispalio različite vrste raketa na ciljeve u Izraelu i američke baze u regionu.

Prema saopštenju IRGC-a, operacija je započela u noći kada je poginuo imam Ali, poznat pod šifrovanim imenom Hajdar Karar, prenela je agencija Mehr. Korišćene su hipersonična raketa Fatah, kao i rakete Emad, Hajbar i Kadr. Ciljevi napada obuhvatali su gradove Tel Aviv i Beit Šemeš u Al-Kuds, kao i američke vojne baze u regionu. Korišćena je raketa Emad - derivat Šahab-3, sa dometom od 1.700 kilometara i teretom od 750 kilograma, i sa preciznošću cilja od 10 metara.
