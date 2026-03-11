NBS: Instant plaćanja ponovo dostupna, sistem se stabilizuje

BEOGRAD - Narodna banka Srbije (NBS) objavila je danas da su rešene privremene tehničke poteškoće u radu IPS NBS sistema plaćanja.

Kako su naveli, sistem se stabilizuje, a plaćanje putem instant naloga je ponovo dostupno. NBS je ranije danas objavila da zbog tehničkih poteškoća u radu IPS NBS sistema plaćanje putem instant naloga privremeno nije bilo dostupno.