NBS: Instant plaćanja ponovo dostupna, sistem se stabilizuje

RTV pre 3 minuta  |  Tanjug
NBS: Instant plaćanja ponovo dostupna, sistem se stabilizuje

BEOGRAD - Narodna banka Srbije (NBS) objavila je danas da su rešene privremene tehničke poteškoće u radu IPS NBS sistema plaćanja.

Kako su naveli, sistem se stabilizuje, a plaćanje putem instant naloga je ponovo dostupno. NBS je ranije danas objavila da zbog tehničkih poteškoća u radu IPS NBS sistema plaćanje putem instant naloga privremeno nije bilo dostupno. NBS: Izdato 13,3 miliona kartica u 2025, 805 miliona plaćanja prosečne vrednosti 2.250 dinara Platne kartice se izdvajaju kao jedan od najčešće korišćenih platnih instrumenata za mala plaćanja, sa 13,3 miliona izdatih kartica na kraju
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

NBS: IPS sistem plaćanja opet radi

NBS: IPS sistem plaćanja opet radi

Danas pre 3 minuta
NBS: Instant plaćanja privremeno nedostupna – klijenti banaka da koriste alternativne metode plaćanja

NBS: Instant plaćanja privremeno nedostupna – klijenti banaka da koriste alternativne metode plaćanja

N1 Info pre 32 minuta
Ponovo dostupna instant plaćanja: Oglasila se Narodna banka Srbije posle današnjih poteškoća

Ponovo dostupna instant plaćanja: Oglasila se Narodna banka Srbije posle današnjih poteškoća

Kurir pre 3 minuta
"Instant plaćanja nedostupna, koriste alternativne metode": Hitno se oglasila NBS

"Instant plaćanja nedostupna, koriste alternativne metode": Hitno se oglasila NBS

Mondo pre 43 minuta
Izdato 13,3 miliona kartica prošle godine, povećano plaćanje

Izdato 13,3 miliona kartica prošle godine, povećano plaćanje

Politika pre 28 minuta
NBS: Problemi sa instant plaćanjem, koristite alternativne metode

NBS: Problemi sa instant plaćanjem, koristite alternativne metode

Moj Novi Sad pre 1 sat
NBS: Instant plaćanja privremeno nedostupna, ubrzano radimo na rešavanju situacije

NBS: Instant plaćanja privremeno nedostupna, ubrzano radimo na rešavanju situacije

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Forbes: Privatna firma bliska Gašiću postala suvlasnik rezervoara na aerodromu koje su koristile Republička direkcija za Robne…

Forbes: Privatna firma bliska Gašiću postala suvlasnik rezervoara na aerodromu koje su koristile Republička direkcija za Robne rezerve i NIS

Mašina pre 2 minuta
Tojota povlači 550.000 vozila u SAD zbog kvara naslona sedišta, saopštila NHTSA

Tojota povlači 550.000 vozila u SAD zbog kvara naslona sedišta, saopštila NHTSA

Insajder pre 32 minuta
Upozorenje Narodne banke Srbije: Firma Imperial d.o.o. neovlašćeno nudi kredite na Fejsbuku

Upozorenje Narodne banke Srbije: Firma Imperial d.o.o. neovlašćeno nudi kredite na Fejsbuku

Insajder pre 2 minuta
Veliki jubilej u MediGroup porodilištu: Na svet stigla 8.000. beba

Veliki jubilej u MediGroup porodilištu: Na svet stigla 8.000. beba

Nova ekonomija pre 22 minuta
Šest trikova za manju potrošnju goriva - jedna stvar na automobilu je ključna

Šest trikova za manju potrošnju goriva - jedna stvar na automobilu je ključna

Kamatica pre 17 minuta