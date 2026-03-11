SBUN usvojio nacrt rezolucije o obustavi iranskih napada na zemlje Persijskog zaliva

NJUJORK - Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija (SBUN) usvojio je danas nacrt rezolucije koju je podneo Savet za saradnju zemalja Persijskog zaliva kojom se zahteva da Iran obustavi napade na zemlje Persijskog zaliva.

Rezolucija je usvojena sa 13 glasova za, Rusija i Kina su bile uzdržane, ali nijedna zemlja nije glasala protiv nacrta, objavljeno je na sajtu UN. Rezolucijom 2817 (2026), koju je predstavio Bahrein, najoštrije se osuđuju teški napadi Irana na zemlje GČ - Bahrein, Kuvajt, Oman, Katar, Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate, kao i na Jordan. Nacrt rezolucije koji je predstavio Bahrein u ime Saveta za saradnju zemalja Zaliva zahteva od Irana da odmah obustavi